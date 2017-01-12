Elbeyli'de Kaçak Tıbbi İlaç Ele Geçirildi

Elbeyli ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 8 bin 9 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli Konaklama Tesisleri'nde ismi açıklanmayan 3 kişinin ikamet ettiği konteynerde yaptıkları aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 8 bin 9 kutu tıbbi ilaç buldu.



Kaçakçılık yaptığı iddia edilen kişi, hakkında soruşturma başlatıldı.