Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor: 4-1





STAT: ATATÜRK



HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Ali Tuna (xx), Hakan Eygü (xxx)



ELAZİZ BELEDİYESPOR: Gökhan (xx)- Volkan (xxx), Serhat (xxx), Emrah Yollu (xxx), (Dk.86 Furkan), Emrah Çalışlar (xxx), Mehmet (xxx), Nihat (xxx), (Dk.46 Adnan xx), Ekrem (xxx), Metehan (xxx), (Dk.77 Muhammet xx), Tufan (xxx) Mustafa Bedirhan (xxx)



DİYARBEKİRSPOR: Sefa (x)- Eşref (xx), Ömer (xx), Serdar (xx), Enver (xx), Enis (xx), (Dk.46 Abdurrahman xx), Artun (xx), (Dk.54 Hüseyin x), Adem (xxx), Tunç (xxx), Serhat (xx), (Dk.54 Ergun x), Feyzullah (xx)



GOLLER: Dk.14 Mustafa, Dk.52 Metehan, Dk.64 Ekrem, Dk.83 Muhammet, (Elaziz Belediyespor), Dk.41 Tunç (Diyarbekirspor)



SARI KARTLAR: Metahan,Tufan, (Elaziz Belediyespor), Serhat,Enver, (Diyarbekirspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elaziz Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor'u 4-1 mağlup etti.



14'üncü dakikada Elaziz Belediyespor'da sol kanattan Volkan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Mustafa'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.



21'inci dakikada Diyarbekirsor atağında topla ceza alanı dışında buluşan Adem'in sert vuruşunu kaleci Gökhan topu kırnere çeldi.



41'inci dakikada Diyarbekirspor atağında sol kanattan Adem'in ortasında defansın kafasından seken topu kaleci çıkardı, top Tunç'un önünde kaldı. Tunç'un plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



52'nci dakikada Elaziz Belediyespor atağında Mustafa Bedirhan ceza alanına topla girdi. Sağ kanattaki Metehan ile topu buluşturdu. Metehan boş kaleye topu gönderdi: 2-1.



64'üncü dakikada Elaziz Belediyespor atağında sol kanattan Adnan'ın ceza alanı içerisine ortaladı, Mustafa Bedirhan topu göğsüyle Ekrem'in ününe bıraktı. Ekrem'in sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 3-1.



83'üncü dakikada Elaziz Belediyespor atağında, Adnan, Muhammet'i ceza alanı içerisinde topla buluşturdu, Muhammet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.



