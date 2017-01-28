Elazığspor'un Yeni Transferi Diarra Sağlık Kontrolünden Geçti

Elazığspor'un Antalyaspor'dan transfer ettiği Lamine Diarra, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti.



Antalyaspor'da 5 yıldır mücadele eden Senegalli forvet Lamine Diarra, 1. Lig takımı Elazığspor'a transferi öncesi son kontrollerini Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde oldu. Diarra, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Fırat Oruç tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. - ANTALYA