Elazığspor'un Transfer Yasağı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un kulüp basın sözcüsü Cengiz Gülaç, takımın eski futbolcularına ve teknik adamlara borçlardan dolayı transfer yasağını kaldıramadıklarını söyledi.



Kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında mali durumu değerlendiren Gülaç, yönetim olarak 25 Mayıs'taki kongrede göreve geldikten sonra borçlardan dolayı yaşanan sıkıntıları aşma noktasında önemli adımlar attıklarını belirtti.



Kulübün daha fazla zarar görmemesi için borçların taksitlendirilmesi yoluna gittiklerini ancak mevcut gelirlerin yetersizliğinden dolayı taksitleri ödemede zorlandıklarını vurgulayan Gülaç, bu nedenle TFF nezdindeki transfer yasaklarının devam ettiğine dikkati çekti.



Takım olarak ikinci devreye daha güçlü bir kadroyla girebilmek için başta forvet olmak üzere bazı mevkilerdeki futbolcu eksiklerini tamamlamaları gerektiğini aktaran Gülaç, şöyle devam etti:



"Bunlar teknik heyet ve eski futbolcuların alacakları olan, sözleşmelerinden kaynaklı borçlar. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. En geç pazartesi gününe kadar 2 milyon 850 bin lira ödeme yapmadığımız takdirde maalesef transfer tahtasının açılması konusundaki sıkıntımız devam edecek. Bununla birlikte yine disipline sevkte daha önceki puan silme cezası gibi yaptırımlarla maalesef karşı karşıya kalabiliriz. Yönetim kurulu bir şekilde bu parayı bulmak için elinden geleni yapıyor."



Özellikle yurt dışındaki taraftarlardan gelen talep üzerine Elazığspor için bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Gülaç, isteyenlerin, VakıfBank'ta kulüp adına açılan hesaba para yatırabileceğini belirtti.



Takımın devre arası kampının 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağını aktaran Gülaç, kamptaki çalışmaların 11 Ocak'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.