Elazığspor-Sivasspor Maçının Ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Ligde 2. sırada olan bir rakibe karşı ancak böyle bir futbol oynanır." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bektaş, kazanmak için sahada ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Maçta penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Bektaş, "Hiç pozisyon yokken 1-0 geriye düştük. Ancak bırakın beraberliği, galibiyet için her şeyini ortaya koyan bir Elazığspor var. Golü geç bulduk. Böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları değerlendirmek zorundasınız. Oynadığınız takım kaliteli, neredeyse bütün futbolcuları Süper Lig futbolcusu olan bir Sivasspor. Ligde 2. sırada olan bir rakibe karşı ancak böyle bir futbol oynanır. Ben oyuncularımı tek tek kutluyorum." diye konuştu



Futbolculara yönelik tepkilerin kendisini üzdüğünü dile getiren Bektaş, "Bu mücadeleden sonra bu tepkiyi benim futbolcum hak etmiyor. Çok büyük haksızlık bu. Bu kitlenin kimlere hizmet ettiğini camia olarak, futbolcu olarak bizler biliyoruz. Bizi burada gönülden destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın nereden geldiğini de kimse unutmayacak." ifadelerini kullandı.



Sivasspor cephesi



Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son bölümde yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayarak, "Çok dikkat edeceksiniz, topu vermeyeceksiniz. Top sizde kalacak. Köşe vuruşu bile kullandırmayacaksınız. Çok adamla kaldık ama vuruşu engelleyemedik." şeklinde görüş belirtti.



Karşılaşmada futbolcularının iyi mücadele sergilediğini ifade eden Aybaba, şunları kaydetti:



"Bizim hedefimiz belli, şampiyonluğa odaklanmış bir takımız. Önümüzdeki hafta daha zor bir maçımız var. O maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Spor kamuoyuna söylüyorum, futbolumuzun bir sürü eksiği var. Fedakarlık içerisinde olanlar antrenörlerimiz. Bu arkadaşlarımıza sahip çıkın. Kulüp yapılanmalarına, ekonomilerine dikkat edin. Ülkemizde çok büyük sorunlar var ve bu sorunları bir tarafa bırakıp bu antrenör arkadaşlarımızı insanların önüne atmayın. Bunlar geleceğin antrenörleri. Biz bırakacağız, o arkadaşlarımız bayrağı alıp devam edecek."