Elazığspor - Sivasspor: 1-1





STAT: ATATÜRK



HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Yıldırım (xx), Oktay Önge (xxx)



ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx), Mehmet Yiğit (xx), Ozan (xx), Onur (xx), Hakan Bilgiç (xx), Traore (xx) (Dk. 80 Murat Kayalı), Çağrı (x), Youssef (xx) (Dk. 72 Dıarra x), Tom (xx) (Dk. 90+ 1 Mesut ?), Cajıc (xx), Kehinde (xxx)



SİVASSPOR: Ali (xx), İbrahim (xx), Boye (xx), Hasan (xx), Ziya (xx), Hakan (xx), Yiğit (xx), Galip (xx) (Dk. 89 Adem), Burhan (xx), (Dk.70 Martıres xx), Emre (xx), Ergin (xx) (Dk 90+4 Kerim),



GOLLER: Dk. 90+3 Kehinde (Elazığspor), Dk. 50 Galip (P) ( Sivasspor)



SARI KARTLAR: Çağrı, Kehinde, (Elazığspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



7'inci dakikada Elazığspor sol kanattan başlattığı atağında cezaalanı içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Kehinde'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.



39'uncu dakikada Elazığspor atağında Mehmet Yiğid'in uzun pasında cezaalanı içerisinde topu göğüslüyle yumuşatan Kehinde, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kehinde'nin vuruşunda top auta çıktı. İlk yarı bu skorla sona erdi.



50'inci dakikada Sivasspor'un atağında cezaalanı içerisinde gelişen pozisyonda top Çağrı'nın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Galip, topu ağlarla buluşturdu. 0-1



90+3'üncü dakikada Elazığspor sol kanttan Mesut'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Kehinde'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Elazığspor-Sıvasspor karşılaşması, 1-1 sona erdi. - Elazığ