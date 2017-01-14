Elazığspor-Şanlıurfaspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile 0-0 beraber kalan Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.



Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını ifade ederek, "Maçın temposunu ayarlayan, pozisyon zenginliği açısından golü kovalayan taraftık. Bugün iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum." dedi.



Rakibe maç boyunca sadece bir gol pozisyonu verdiklerini dile getiren Bektaş, "Yine aynı sıkıntımız devam ediyor. Rakibin üçüncü bölgesine çabuk gidip, o son final pasını hala yapamıyoruz. Bu da skora etki yapıyor. Dolayısıyla biraz daha çalışacağız." diye konuştu.



Şanlıurfaspor cephesi



Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, iki takımın da maça temkinli çıktıklarını belirtti.



Çok az gol pozisyonu ürettikleri bir maç oynadıklarını aktaran Kılıç, "Oyunu kuramadığımız zamanlarda da mücadele gücünü üst seviyede tuttuk. Bu şartlar altında 1 puana seviniyor değilim. Kazanabilseydik, üst sıralara doğru bir adım daha atma şansımız olacaktı. Bu kadar az pozisyon üretiyorsanız, deplasmanda önemli bir takıma karşı alınan bir puan iyidir." değerlendirmesinde bulundu.