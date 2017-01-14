Elazığspor - Şanlıurfaspor Maçının Ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, golü kovalayan tarafın kendileri olduğunu ifade ederken Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise deplasmanda bu kadar az pozisyon üretmenin karşılığında alınan bir puanın iyi olduğunu söyledi.



TFF 1. Lig'in 17. haftasında Elazığspor evinde ağırladığı Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.



Bugün 2 puanı kaçırdıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın temposunu ayarlayan ve pozisyon zenginliği açısından golü kovalayan taraf kendileri olduğunu vurguladı.



Rakibe sadece bir pozisyon verdiklerini ve onun dışında başka pozisyon vermeden ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Bektaş, "Rakibin birinci bölgesine bu kadar çok ve çabuk gelip o son final pasını hala yapamamamız skora da etki yapıyor. Dolayısıyla biraz daha çalışacağız. Buna karşılık olarak takıma katılan yeni isimler var. Onlarında biraz daha fiziki olarak hazırlanması gerek. Kaliteli oyuncular. Sonucu da etki edeceğini düşünüyorum. Dün bir forvet oyuncumuz geldi. Yeni geldiği için henüz hazır değil ve takıma katılamadı. Onun da katılımıyla bu sonuçlandırmada istediklerimizi elde edeceğiz. Futbolcularımı kutluyorum. Rakibin 75. dakikadan sonra fiziki olarak bir düşüşü vardı. Ama biz buna karşılık varımızı yoğumuzu koyduk. Tempoyu ayarlayarak hiç yorulmadan bir maç çıkardık. Tek eksik olan goldü" dedi.



Salı günü Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçının da önemli olduğunu dile getiren Bektaş, sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.



Şanlıurfaspor cephesi



Oyuna iki tarafında temkinli başladığını vurgulayan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Yeni hamleleriyle Elazığspor daha iyi bir kadroya sahip oldu. Bizim de son haftalarda çok büyük bir başarımız var. Bu sebepten dolayı kontrollü oynama ortaya çıktı. Haftalardır çok az pozisyon üreterek oynadığımız bir maç. Kalemizde de çok net gol pozisyonları yok ama Elazığspor biraz daha baskılı oynadı. Ama oyuncularımız iyi mücadele etti. Oyunu kuramadığımız zamanlarda da mücadele gücünü üst seviyede tuttular. Kazanabilseydik üst sıralara doğru bir adım daha atma şansımız olacaktı ama böyle önemli bir takıma karşı deplasmanda bu kadar az üretiyorsanız alınan bir puan iyidir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ