Elazığspor-Şanlıurfaspor: 0-0





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Erkan Özdemir (xx), Soner Maraş (xx), Ömer Tevfik Kılıç Özkoç (xx)



ELAZIĞSPOR: Serdar (xx)- Hakan (xx), Mehmet (xxx), Murat Kalkan (xx), Onur (xx), Traore (xxx), Bınya (x) (Dk.39 Cajıc xx), Berk (x) (Dk.78 Youssef x), Tom (xx), Çağrı (xx), Lamjed (x) (Dk.68 Timur xx)



ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- İzzet (xx), Marc (x), (Dk.28 Amin Askar xx), Cemil (xx), Şaban (xx), Halil (xx), Batuhan Artarslan (xx), Kağan (xx), Fevzi (xx) (Dk.81 Oktay), Abdulaziz (xx) (Dk.90+3 Artun), Batuhan Karadeniz (xx)



SARI KARTLAR: Lamjed, Timur, Youssef, Tom, (Elazığspor), İzzet, Halil (Şanlıurfaspor)



TFF 1'nci Lig'de Elazığspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi her iki takım futbolcuları İzmir Adliyesi önünde görev yaptığı sırasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı afişle sahaya çıktı.



15'inci dakikada Şanlurfaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içersisine yapılan ortada topla buluşan Batuhan Karadeniz meşin yuvarlağa vuramadı.



25'inci dakika Elazığspor, sol kanattan atağında Tom'un ceza alanı içerisine yaptığı ortada kaleci Sinan, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.



37'inci dakikada Fevzi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içersinde bulunan Batuhan Artarslan'ın kafa vuruşunda, kaleci Serdar kaleye giden topu çıkardı.



83'üncü dakika ev sahibi ekip Elazığspor atağında ceza alanı içersine yapılan ortada topla buluşan Cajıc, kaleci Sinan ile karşı karşıya kaldı. Cajıc, topu ayaklarında fazla tutunca kaleci Sinan, ani refleksle topu Cajıc'in ayaklarından aldı.



- Elazığ