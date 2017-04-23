Elazığspor-Samsunspor Maçının Ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'de 2-1 galip geldikleri Samsunspor maçına ilişkin, "Alt sıralardan üst sıralara tırmanmak ve kopmak adına çok önemli bir maçtı" dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bektaş, son haftalarda alıştıkları bir tablo ile geriden gelip kazanan bir takım olduklarını dile getirdi. Samsunspor karşılaşmasını ikiye ayırarak ele almak gerektiğini ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:



"İlk yarı rüzgara karşı oynamanın bir dezavantajı vardı. Bunu neden söylüyorum çünkü hiçbir şekilde pas trafiğini yapamadık, geçişleri sağlayamadık. Ancak neredeyse hiç pozisyon vermeden bir gol yedik. İkinci yarı çok farklı bir Elazığspor vardı. Bu oyuna alışmış ve oynayan bir Elazığspor vardı. İkinci yarıdaki pas trafiği ve oyun disiplininden kopmadan, eksik kalmamıza rağmen yine pozisyon vermedik. Rakipte yüklendi ancak biz ona rağmen o kopukluğu yaşamadık. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alt sıralardan üst sıralara tırmanmak ve kopmak adına çok önemli bir maçtı."



Samsunspor cephesi



Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, çok iyi başladıklar ve götürdükleri, ikinci yarıda yedikleri 2 golden başka da rakibe çok fazla pozisyon vermedikleri bir oyun oynadıklarını dile getirdi.



Yedikleri iki basit golün kaybetmelerine neden olduğunu söyleyen Özköylü, "Bu kadar iyi oynadığımız, topa sahip olduğumuz, rakibe fırsat vermediğimiz bir maçta hata yaptınız mı rakipler hemen faturayı kesiyor. Biz de bunun cezasını gördük bugün. Böyle bir oyunun karşılığının böyle bir sonuç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha iyisini yapabilir miydik, tabi avantaj elimizdeydi ilk yarı golü bulduk ve öne geçtik, böyle bir maçı kaybetmek insanı üzüyor" diye konuştu.



Bir basın mensubunun Samsunsporlu taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarını sorması üzerine de Özköylü, şöyle konuştu:



"Sezon sonunda bu takımın başında olmayacağım. Bu takımı biz çamurdan aldık, bataklıktan aldık buralara getirdik. Bizim anamıza avradımıza küfür edilsin diye değil. Bize istifa diye bağırmaları için bu mücadeleyi yapmıyoruz. Ben kaçmam sezon sonuna kadar takımı taşıyacağım, görevimi yerine getireceğim ve hiçbir kimse de beni tövbe haşa, vahiyde gelse hiç kimse beni bu kararımdan çeviremeyecek. Sezon sonu ben Samsunspor'da olmayacağım. Ama aslan gibi bu işi yapıyorum, futbolcularım da yapacak devam edeceğim bu takımı ligde bırakacağım, ondan sonra Allah herkesin yolunu açık etsin. Bu takımı bizim alıp getirdiğimiz yer ortada. Biz 11 puanda 2. yarıya başladık, bizim 10 puan önümüzde başlayan takımların önüne geçtik. Bu kadar terbiyesizlik, nankörlük olmaz. Ben Allah'a havale ediyorum söyleyecek de başka bir şeyim yok ama kararlıyım, ben kaçan, korkak, namussuz bir adam değilim, işimi yapacağım, bu takımı da ligde bırakacağım, ondan sonra herkesin yolu açık olsun."