Elazığspor-Samsunspor: 2-1





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Samet Çavuş (xx), Oğuz Terzi (xxx)



ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx)- Hakan (xx), Mehmet (xx), Ozan (xx), Onur (xx), Traore (xx), Çağrı (xxx), Diarra (xxx), (Dk.83 Mesut), Youssef (xxx), (Dk.90+1 Murat Kayalı), Tom (xxx), Kehinde (xxx), (Dk.90+3 Timur),



SAMSUNSPOR: Tom (xx)- Erkam (xxx), Ercan (xx), Fatih (xx), Mustafa (xx), Kenan (xx), (Dk.85 Zola), Hasan (xx), Vedat (xx), (Dk.67 Lumu xx), Murat (xxx), Kone (xx), Göksu (xx), (Dk.74 Halil x),



GOLLER: Dk.48 Tom, Dk.70 Çağrı, (Elazığspor) Dk.34 Murat (Samsunspor)



KIRMIZI KART: Dk.76 Traore (Elazığspor)



SARI KARTLAR: Diarra, (Elazığspor), Fatih,Kenan, Hasan (Samsunspor)



TFF 1'inci Ligde Elazığspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yendi.



6'ncı dakikada Elazığspor Youssef ile sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı erisinde Diarra'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.



33'üncü dakikada Elazığspor atağında Kehinde rakibi çalımladıktan sonra sert vuruşunda kaleci Tom topu çıkardı.



34'üncü dakikada Samsunspor atağında ceza alanı içerisine yapılan ortada topla buluşan Erkam, Murat ile topu buluşturdu, Murat'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.



39'uncu dakikada Elazığspor atağında, Tom'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diarra'nın vuruşunda top kaleciden döndü.



48'inci dakikada Elazığspor atağında sağ kanattan Hakan'ın yaptığı ortada savunmaya çarpan top Tom'un önünde kaldı. Tom'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



70'inci dakikada sağ kanattan Youssef'in ceza alanı içerisine yaptığı ortada Çağrı topu aldıktan sonra dönerek sert vurdu: 2-1.



76'nci dakikada Elazığspor'da Traore rakibine arkadan faul yapınca 2'nci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



- Elazığ