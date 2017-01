Elazığspor - Manisaspor Maçının Ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 2 puanı sahada bıraktıklarını ve üzgün olduğunu ifade ederken Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise deplasman alınan 1 puanın sevindirici olduğunu söyledi.



TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor evinde ağırladığı Manisaspor ile 2-2 beraber kaldı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik patronları açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Pozisyon zenginliği olan 1-0 geriye düşmemize rağmen sayısızca gol fırsatı değerlendiremedik. Yeni katılan oyuncular da form grafiklerini daha iyiye taşıyarak takıma katkıda bulunuyorlar. Manisaspor bu ligin en iyi kontratak oynayan takımlarından biri. 1-0 öne geçtiğinde de kapanmayı düşündü" dedi.



Kapalı takıma karşı 2 gol atmayı becerdiklerini ve 2-1 öne geçtiklerini vurgulayan Bektaş, "İkinci golü bulmak zorundaydık, bulamadık. 2-1 sıkıntılı bir skor. Sonlarda 9 dakika sabredemedik. Bizim gibi tecrübeli bir defansa sahip bir takım. En kötü bu maçı 2-1 bitirmeliydik. Olmadı ve 2 puan kaybettik. Ancak her geçen gün form grafiğimiz, oyun anlayışımız gelişiyor. Takıma yeni katılan yeni oyuncular daha da takımla pekiştiği zaman çok daha güzel bir Elazığspor çıkacak. Biz her oynadığımız maçta hem futbol anlayışımız hem de göze hoş gelen bir futbol ile sahaya çıkıyoruz. Sürekli galibiyet için oynuyoruz. Ancak galibiyet için oynayan bir Elazığspor sonuçlandırmada biraz daha başarılı olmak zorunda. Bunun telafisini yapacağız. Artık herkesin Elazığspor'un geri döneceğine şüphesi olmasın. Her geçen hafta daha da iyi oluyoruz. Bulunduğumuz konumdan daha da yukarılara tırmanacağız" diye konuştu.



Manisaspor cephesi



Puantajdaki yerini hak etmeyen iki takımın mücadelesi olduğunu dile getiren Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Herkes ölüm kalım maçı diye bakıyordu ama bizim için öyle bir maç değildi. Mutlaka telafisi olan bir maçtı. Oyun istediğimizden de bu anlaşılıyordu. Oyunu kapatıp çirkinleştirmedik. Kazanmak için elimizden ne geliyorsa yaptık. Devreyi de öne kapattık. İkinci yarının başında aleyhimize verilen bir penaltıdan sonra doğal olarak bir baskı altına girdik. 2-1 geriye düştük ve buradan tekrar 2-2'yi yakalamak kolay değil. Elazığ, bu ligin en sert orta sahalarından birine sahip. İyi ve güçlü bir takım. Aynı kadro geçen sene Play-off oynamış. Önemli bir takımdan bir puan aldık ve bizim için sevindirici" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ