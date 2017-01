Elazığspor, Kahraman Şehidin Kabrini Ziyaret Etti

Elazığspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.



Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, Teknik Direktör Bayram Bektaş ve futbolcular İzmir Adliyesi önünde teröristlerin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği terör saldırısında, Kaleşnikofla ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla öldürüp, son mermisine kadar çatışan ve daha sonra şehit düşen 3 çocuk babası trafik polisi Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular kahraman şehit için dua edip, Yasin-i Şerif okuttu.



"Oyuncularımızın vatan sevgisi gurur verici"



Oyuncularının vatan sevgisinin kendisini gururlandırdığını belirten Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, "Takımımız kamptaydı dün itibariyle Elazığ'a döndü. Futbolcularımız şehidimizin kabrini başında ziyaret edip Fatiha okumak istedi. Saha içinde ve saha dışında oyuncularımızın böyle vatan sevgisi olması gurur verici" dedi.



"Her zaman şehitlerimizin yanındayız"



Terörü lanetlediğini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Güvenlik güçlerimiz bizim canımızı korumaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi Galatasaray hasılatını şehit ailesine bağışlayacağımızı söyledik. Başka şehit aileleri de var. Diğer şehit ailelerine de yardım etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda ben yönetimimizi tebrik ediyorum. Hükümetimiz toplanan yardımlarla her şehirdeki şehit ailelerine yardım ediyor. İnşallah Allah böyle olayları tekrar nasip etmez. Biz birlik ve beraberlik anlamında bütün olmamız lazım. Biz birlik ve beraber olursak daha güçlü oluruz. Her zaman şehitlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına buradayız" ifadelerini kullandı.



Elazığspor takım kaptanı Onur Güney ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanı aziz şehrimizin şehidi Fethi Sekin abimizi kabri başında anmak istedik. Allah razı olsun büyüklerimizde ön ayak oldu. Çok üzgünüz ama bir o kadar da gururluyuz. Fethi Sekin gibi kişiler olduğu sürece bu vatan bölünmeyecek. Her zaman onun adını yaşatacağız. Fethi Sekin abimizin adını yaşatacağız. Elazığ Fethi Sekin abimizi her zaman yaşatacak unutmayacak" diye konuştu. - ELAZIĞ