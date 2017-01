Elazığspor Kafilesi, Şehit Polis Fethi Sekin'in Mezarını Ziyaret Etti

Elazığspor Kulübü yönetici, teknik ekip ve futbolcuları, İzmir Adliyesi'ne PKK'lıların yaptığı saldırı sıralarında 1 teröristi öldürerek büyük bir facianın önüne geçerken şehit olan Polis memuru Fethi Sekin'in mezarı ziyaret ederek dua ettiler.



İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak günü PKK'lı teröristlerin bombalı araç ve silahlı saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i Elazığ'ın Baskil İlçesi Doğancık Köyü'nde bulunan mezarını Elazığspor kulüp yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcular ziyaret etti.



Şehit Sekin'in mezarı başında okunan duaların ardından Elazığspor takım kaptanı Onur Güney, şehidin ismini ömür boyu yaşatacaklarını ifade ederek, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anı yaşadıklarını söyledi. Güney, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanı aziz şehrin şehidi Fethi Sekin ağabeyimizi bu gün takım olarak ziyarete geldik. Ruhu şad olsun. Söylenecek kelime yok, ona rabbim rahmet etsin demekten başka elimizden gelen bir şey yok. Bu saatten sonra onun ismini de bu şerefli gururunu da ömür boyu unutmayacağız, yaşatacağız. Ailesine çocuklarına yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun, Allah ondan razı olsun onun gibi yiğitler olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacak her zaman ayakta kalacak, bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde her zaman dalgalanacak" diye konuştu.



Elazığspor kaptanı Güney, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynayacakları Galatasaray maçının gelirlerinin şehidin ailesine verilmesi konusuna da değinerek, "Elazığspor her zaman kendisine yakışanı yapıyor, Biz burada ufacık bir şey yapıyoruz, ama sahiplenmek önemlidir. Ülke olarak bir olduğumuzu diri olduğumuzu gösteriyoruz burada. Kulübümüzde bununla alakalı çok onurlu şerefli bir davranışta bulundu. Ben yıllardır Elazığspor forması giydiğim içinde onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Elazığspor bundan sonra da Fethi Sekin ağabeyimizin ailesine sahip çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.



"BİRLİK VE BERABERLİK ANLAMINDA BİR BÜTÜN OLMAMIZ LAZIM"



Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, ülke üzeride oynanan oyunları herkesin bildiğini belirterek, "Biz birlik ve beraberlik anlamında bir bütün olmamız lazım. Böyle olaylar dışlamamızı lazım, biz birlik beraberlik içerisinde olursak daha güçlü bir ülke oluruz. Zaten güçlüyüz. Ama, maalesef bazı dış güçlerin her ilde bu terör eylemleri ile huzurumuzu bozmaya çalıştıklarını biliyoruz. Buna meydan vermemek lazım. Biz de her zaman şehitlerin yanında olduğumuzu göstermek adına okunan duaların hem Fethi Sekin şehidimizin hem de tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY MAÇININ GELİRLERİNİ ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE BAĞIŞLAYACAĞIZ"



Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş da, sahalarında Galatasaray ile oynayacakların maçın gelirinin şehidin ailesine bağışlayacaklarını yineleyerek, "Takımımız kamptaydı. Dün itibariyle Elazığ'a döndüler. Şanlıurfa maçı öncesi şehidimizin kabrini ziyaret edip dua okumak istediler. Ben futbolcularımızla gurur duyuyorum. Saha içerisinde de saha dışında da böyle vatan millet sevdalısı futbolculara sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Biz daha öncede açıklamıştık, Galatasaray maçının gelirlerini şehidimizin ailesine bağışlayacağımızı söylemiştik. İnşallah Elazığ halkı stadı doldurur ve şehidimizin ailesine güzel bir katkı sağlar" şeklinde konuştu.



