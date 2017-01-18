Elazığspor - Galatasaray Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci haftasında Galatasaray'a evinde 4-1 yenilen Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, ortaya çıkan skoru önemsemediğini söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bayram Bektaş, "Skora takılmıyorum. Güzel bir oyun vardı." dedi.



Birinci golde kaptırmamaları gereken bir topta Galatasaray'ın güzel bir gol attığını aktaran Bektaş, şöyle konuştu:



"Takım olarak yemememiz gereken golleri kalemizde gördük. Skor olarak geri düşmemiz sonrası, savunma oyuncuları da hücuma katkı vermeye çalıştı. Sonrasında da kontra atak golleri yedik. Bazı oyuncularımızı hem yorgun olmalarından hem de ağrılarından dolayı riske edemedik. Takıma alışmaları için ağırlıklı olarak yeni isimlere şans verdik. İlerleyen haftalarda tüm oyuncularımızdan tam verim aldığımızda ve forvet oyuncumuz kadroya dahil olduğunda inşallah istediğimiz neticeleri alacağız."



Galatasaray cephesi



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, takımının Elazığspor karşısında ortaya koyduğu hırslı futbolun kendisini memnun ettiğini vurguladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan maçlarda iyi performans gösteremediklerine dikkati çeken Hollandalı teknik adam, "Gruptan çıkabilmek için son 2 maçımızı kazanmamız gerekiyordu ve ilkini galibiyetle tamamladık. Hem bizim hem de kulübün prestiji için kesinlikle galip gelmeliydik. Bugün sahaya bakıldığında hırslı oynayan, galibiyeti isteyen bir Galatasaray vardı. Üç puan aldığımız için mutluyum." diye konuştu.



Bir basın mensubunun, yeni transferleri sorması üzerine Riekerink, şunları kaydetti:



"Öncelikle Ahmet Çalık'la başlayalım. Ahmet'in kalitesi tabii ki tartışılmaz. Milli takım oyuncusu ve önemli bir isim. Diğer taraftan, karakteri de çok önemli. Bu tip oyunculara gerçekten ihtiyacımız var. Bugün kendisine bakıldığında, adaptasyon sürecini hemen tamamlamış bir Ahmet Çalık var. Göstermiş olduğu performanstan, karakterden memnun olduğumu söyleyebilirim. Rodrigues zaten Atiker Konyaspor maçında sağ kanatta oynamıştı. Bu maçta ise sağ tarafta değerlendirdik. Zaten kalitesini göstermiş, takım için değerli olduğunu hissettirmiş bir oyuncuydu. Bugün de iyi bir performans sergilediğini düşünüyoruz."