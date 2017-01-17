Elazığspor - Galatasaray Maçının Ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 - 1 yenildikleri Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Mağlubiyete rağmen, sergilenen oyundan memnun olduğunu belirten Bektaş, "Güçlü bir rakip karşısında oynadık, iyi mücadele ettik, son üç golü yemememiz gerekiyordu. Yeni transferlerimizi gördük, bu transferlere imkan verdik, mücadelelerini gördük. Yenildik ama futbolcularımın sergilediği oyun, umut verdi ilerisi için" dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ise, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kötü bir performans sergilediklerini ifade ederek, "Bu zamana kadar hepinizin bildiği gibi Türkiye Kupası'nda iyi bir performans gösteremedik. Bugün Tuzlaspor'un galibiyetiyle son iki maçtaki hedefimiz gruptan çıkabilmek adına iki de iki yapmaktı. O yüzden önemli bir maçtı bizim için, hem bizim için, hem kulübün prestiji için. Bugün sahaya baktığımız zaman hırslı oynayan, galibiyeti arzulayan bir Galatasaray vardı. Üç puan aldığımız için mutluyum" diye konuştu.



Yeni transferlerinin nasıl oynadığı yönündeki bir soruya Riekerink, "Öncelikle Ahmet ile başlayalım; Ahmet'in oyunculuğu tartışılmaz tabi milli takım için de önemli bir oyuncu. Diğer taraftan da karakteri de çok önemli. Böyle oyunculara ihtiyacımız var. Bugün kendisine bakıyorsunuz adaptasyon sürecini hemen tamamlamış bir Ahmet var. Takıma, takım arkadaşlarına adapte olmuş bir Ahmet var. O yüzden performanstan, gösterdiği karakterden memnun olduğumu söyleyebilirim" diye cevapladı.



ŞAHİSMAİL GEZİCİ - ELAZIĞ / DHA



