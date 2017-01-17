Elazığspor-Galatasaray Maçına Doğru

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda bugün Elazığspor ile Galatasaray arasında oynanacak ve geliri şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesine verilecek maça vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak ve bilet satışları devam eden karşılaşma öncesi vatandaşlar, satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bordo-beyazlı kulüp tarafından satışa sunulan 4 bine yakın biletin satıldığı ve maç saatine kadar bu sayının 5 bini aşması bekleniyor.



Bilet almak için Elazığ Demokrasi Meydanı'nda bulunan satış noktası önünde sıraya giren vatandaşlardan Nurettin Doğan, "Hemşehrimiz şehit Fethi Sekin'in vefatı dolayısıyla ailesine bir katkıda bulunmak için maça gidiyoruz. Ben Galatasaraylıyım ama Elazığ'ı desteklemeye gidiyoruz" dedi.



"Şehidimize minnettarız"



Bilet almak için bekleyen Ozan Yılmaz da, "Hem Fethi Sekin'in ailesine destek olmak hem de Galatasaray'a olan hayranlığımdan dolayı maçı izlemeye gideceğim. Şehidimize çok minnettarız, bizim yaptığımız katkının da inşallah ailesine bir faydası olur. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.



Maçın önemli olduğunu ifade eden Furkan Tabanyeli de, "Bu maçın gelirleri şehidimiz Fethi Sekin'in ailesine bağışlandığı için ayrı bir önem taşıyor. Bu maçın gelirleri şehidimizin ailesine veriliyor." ifadelerini kullandı.



Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın da karşılaşmayı izlemek üzere stada gelmesi bekleniyor.