Elazığspor-Galatasaray: 1-4 (Ziraat Türkiye Kupası Maçı)





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), İlker Takpark (xxx)ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx), Adem (xx), Mehmet Ozan (xx), Murat Kalkan (xx) (Dk. 74 Traore xx), Onur (xx), Berk (xx), Bınya (xx) (Dk. 83 Çağrı), Mesut Saray (xx) Youssef (xx), Timur (xx), Lamjed (xx) (Dk. 65 Cajıc xx)



GALATASARAY: Cenk (xxx), Sabri (xxx), Ahmet Çalık (xxx),Josue (xxx), Lınnes (xxx), Carole (xx), Selçuk (xxx) (DK 63 Birhan xxx), Yasin (xxx), (DK 46 Rodrigues xxx), Bruma (xxx), Podolski (xxxx), Eren Derdiyok (xxx) (Dk. 74 Sneıjder xxx)



GOLLER: Dk. 83 (P) Timur (Elazığspor), Dk. 9 ve 90 Podolski, Dk. 58 Murat Kalkan (KK), Dk.74 Eren Derdiyok, (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Podolski, Sneıjder (Galatasaray)



ZİRAAT Türkiye Kupası grup maçında konuk ekip Galatasaray, Elazığspor'u 3-1 yendi. Galatasaray'ı galibiyete, Podolski(2), Eren Derdiyok ve Murat Kalkan'ın kendi kalesine attığı goller taşıdı, ev sahibi ekibin tek golünü ise pelatıdan Timuçun kaydetti.. Maçı, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak ve İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Keskin de şeref tribününden izledi. Maça ev sahibi ekip forması giyen şehit Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Keskin de her iki takımla birlikte seremoniye çıktı. İkinci devre oyundan çıkan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Selçuk'un, formasını şehit oğlu Tolunay Sekin'e vermesi taraftarlardan büyük alkış aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6'ncı dakikada Elazığspor atağında sol kanattan rakiplerini çalımla geçen Youssef'un vuruşunda top auta çıktı.



9'uncu dakika konuk ekip Galatasaray atağında ceza sahası topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1



26'ncı dakikada Galatasaray atağında Yasin'in sert vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.



36'ncı dakikada Galatasaray atağında koşu yoluna atılan topla buluşan Podolski'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.



İlk yarı Galatasarayın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



46'ncı dakika ceza sahası dışında topla buluşan Lamjed'in sert vuruşunda kaleci Cenk topu tek hamlede kontrol etti.



58'inci dakika Elazığspor defansının arkasına atılan topta Eren Derdiyok, ceza alanı içersinde kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Top Murat Kalkan'a çarparak filelerle buluştu. 0-2



74'üncü dakika ceza alanı içinde Bruma pasını çıkardı, Podolski'ye çarpan top Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren Derdiyok topukla topu filelere gönderdi. 0-3



78'inci dakika Elazığspor atağında, Onur'un sol kanattan yaptığı ortada savunmayı geçen top Timur'a çarparak az farkla auta gitti.



81'inci dakşikada Galatasaray atağında Bruma çalımlarla Elazığspor savunmasını geçtikten sonra pasını Sneıjder'e çıkardı. Ceza alanı dışından Sneıjder'in sert vuruşunu kaleci Çağlar kornere çıkardı.



83'üncü dakika Elazığspor atağında ceza alanı içersinde Podolski'nin Berk'e müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Timur takımının golünü kaydetti. 1-3



86'ncı dakika Elazığspor atağında Galatasaray ceza alanı dışında topla buluşan Traure'nin sert vuruşunda kaleci Cenk topu kornere çeldi.



90'ıncı dakikada Galatasaray atağında Bruman'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Podolski topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-4



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı konuk ekip Galatasaray, 4-1 kazandı. - Elazığ