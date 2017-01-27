Elazığspor Dıarra'yla İmzaladı

TRANSFER çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor, son olarak Antalyaspor forması giyen golcü Lamine Dıarra'yı renklerine bağladı.



Öğle saatlerinde golcü futbolcuyla İstanbul'da bir araya gelen Elazığspor transfer komitesi, yapılan görüşmenin ardından Lamine Dıarra ile kesin anlaşma sağladı. Dıarra'ya alacağı ücret konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. - Elazığ