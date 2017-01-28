Elazığspor, Diarra ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

ANTALYASPOR, Lamine Diarra'yı TFF 1'inci Lig takımlarından Elazığspor'a verdi. Diarra, Elazığspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



33 yaşındaki Diarra, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Fırat Oruç eşliğinde muayene oldu. Kontrollerini tamamlayarak hastaneden ayrılan Diarra, hastane personeline kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.



- Antalya