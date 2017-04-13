Elazığspor'dan, Hakemlere Sarı Kart Tepkisi

Sezonun ikinci yarısı transfer edilen ve 7 gol kaydeden Kehinde'nin sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi üzerine konuşan Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu Cengiz Gülaç, Kehinde'ye hakemlerin basit kartlar gösterdiğini söyledi.



Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kulüpte gerçekleştirilen toplantıda Gülaç, Nijeryalı oyuncuları Kehinde'ye hakemlerin basit kartlar gösterdiğinden dert yakındı.



Kehinde'nin sarı kart cezalısı olduğunu ve Mersin İdman Yurdu maçında forma giyemeyeceğini belirten Gülaç, "Gördüğü 4 sarı kartta da Türk hakeminin yeteneğini göstermesi açısından ibretliktir. Bu adam güçlü diye cezalandırılmak zorunda mı. Dursa zaten rakip oyuncu yanından geçse takla atıyor. Normal bir hava topuna bu adam çıkamayacak mı. Kesinlikle Kehinde'den hava topu almanız imkansız. Hava topunu kaybeden kendini yere atıyor sarı kart aldırıyor. Türk hakemlerinin yeteneksizliklerinden dolayı biz cezalandırılmak zorunda mıyız sürekli"dedi.



Hakan Bilgiç hakkında ulusal basında çıkan Bursaspor ile anlaştı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Av. Cengiz Gülaç, iç transfer görüşmelerine başlayacaklarını ifade etti.



Uzun sakatlık döneminin ardından yeşil sahalara Sivasspor maçıyla dönen Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Murat Kayalı ise maç eksiğini olduğunu kaydederek, Bunu da oynayarak kapatacağım. Hocam ne zaman görev verirse oynarım. Biz her şeyi bu forma için ortaya koyduk. Kendime güveniyorum. İnşallah Mersin maçını kazanacağız. Ben Mersin maçını final maçı olarak görüyorum. Bu seneki en önemli maçımız Mersin İdman Yurdu maçı. Kazanabilecek güce sahibiz"diye konuştu. - ELAZIĞ