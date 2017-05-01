Elazığspor'da, Aidatını Ödemeyen Üyelerin Hakları Askıya Alındı

TFF 1.Lig ekiplerinden Elazığspor'da, 2016 yılı ve öncesine ait aidatlarını ödemeyen üyelerin, haklarının askıya alındığı bildirildi.



Elazığspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada," Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda dernek tüzüğümüzün 9. maddesinin 2. bendi gereğince 2016 yılı ve önceki yıllara ait aidatlarını ödemeyen genel kurul üyelerimizin üyelik hakları ile seçme ve seçilme hakları askıya alınmıştır"denildi. - ELAZIĞ