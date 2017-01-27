Elazığspor, Alpaslan Öztürk'ü Transfer Etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine kattı.



Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 23 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e 'hoş geldin' der, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz." denildi.