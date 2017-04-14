Elazığ Yeni Stadına Kavuşuyor

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, "Elazığ Atatürk Stadyumu'nun projelendirme çalışmalarının devam ettiği ve 2017 yılı yapım programına alındığı bize bildirildi." dedi.



Zorluoğlu, yeni stadın yapımı konusunda valilikte düzenlenen basın toplantısında, şehrin sosyal, sportif ve ekonomik anlamda kalkınmasına büyük katkı yapacağına inandığı bir haberin kendilerine ulaştığını söyledi.



Kentin uzun zamandır gündeminde olan stadyum konusu ile ilgili gelişme olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan valiliğimize ulaşan bir yazı ile Elazığ Atatürk Stadyumu'nun projelendirme çalışmalarının devam ettiği ve 2017 yılı yapım programına alındığı bildirildi. Bu şu anlama geliyor Elazığ Atatürk Stadyumu devletin resmi yatırım programındadır." diye konuştu.



Bu yıl içinde proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesine gidileceğini bildiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Ben bu güzel gelişmeden ve bize desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Projelendirme çalışması devam ediyor ancak tamamlandığında Elazığ'ımızın modern, güzel ve yüksek kapasiteli bir stada kavuşması söz konusu olacak. Bu çalışma mevcut stadın yerinde yapılacak. İlimiz için çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum."