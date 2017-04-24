Elazığ Yaşlı Adam ve Bakıcısı Kamyon Kazasında Öldü

Yaşlı adam ve bakıcısı kamyon kazasında öldü



ELAZIĞ'da, 83 yaşındaki Hayrettin Demir ile 52 yaşındaki bakıcısı Leyla Baykara birlikte yoldan karşıdan karşıya geçtikleri sırada yoldan geçen kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Yaşlı adam ve bakıcısının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



Merkez Yeni Mahalle'deki Yunus Emre Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hayrettin Demir ile bakıcısı Leyla Baykara'ya yolun karşısına geçtikleri sırada Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Hüseyin U.'nun yönetimindeki 23 BU 053 plakalı kamyon çarptı. Kazanın etkisiyle Demir ve Baykara olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza neden olan sürücü Hüseyin U. ise, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan, kazaya karışan Elazığ Belediyesi'ne ait aracın dün hizmete girdiği ve bu araçlar için belediye tarafından kurban kesildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.