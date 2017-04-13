Elazığ ve Diyarbakır'da Kablo Hırsızlarına Yönelik Operasyon

Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyü yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait güneş enerjisi santralinden 12 bin metre kablo çalınmasının ardından hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır'dan hırsızlık amacıyla 2 araçla Elazığ'a geldikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Jandarma ekiplerince Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlıdan 2'si yakalandı.



Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.