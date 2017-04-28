Elazığ Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde bir çok adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.