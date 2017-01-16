Elazığ Türk Ocağı'nda Bayrak Değişimi

Divan Başkanlığına ise Prof. Dr. Nazir Dumanlı, Veysel Karaca ve Eren Aslanoğlu seçildi.

Şube Başkanı Habip YAŞAR iki yıl boyunca yapmış oldukları faaliyetleri, çalışmaları ve projeleri kongre üyelerine sundu. Yaşar, açıklamasında "Atatürk'ün, Ziya Gökalp'in, Ömer Seyfettin'in, Mehmet Akif'in, Yusuf Akçura'nın feyz verdiği, Türklük ateşinin harlandığı bu kutsal ocağa iki yıl sürem zarfında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük emekler verdi. Şehrimize ve bölgemize hitap eden birbirinden kıymetli konferansları, toplantıları hep birlikte gerçekleştirdik. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve refahı noktasında çalışmaktan yorulmadan bu eşsiz görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte bize destek veren bütün üyelerimize, gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bu bir şerefli, şanlı ve tertemiz bir bayrağın yine zamanı geldiğinde şerefle, şanla, tertemiz bir şekilde devredilmesi gereken de bir bayrak olduğunun şuuru ile çalıştık. Bugün böyle bir gün de burada toplanmış bulunuyoruz. Ocak Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırmış olacağım. Yeni seçilecek olan kardeşlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Her hal ve şartta evlatlarımın da yetiştiği bu kutsal ocağın her zaman yanında ve destekçisi olacağımı da belirterek sizlerden helallik istiyorum." dedi.