Elazığ Tunceli'deki Operasyonda 1 Asker Yaralandı

Aliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı.

Elazığ Tunceli'deki Operasyonda 1 Asker Yaralandı

Aliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma alanından alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aliboğazı bölgesinde başlayan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.

(Tür: Yurt)

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