Elazığ Trafolar Kaldırılıyor

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve TEDAŞ işbirliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Çayda Çıra Kavşağı, İtfaiye Kavşağı ile Ağır Bakım Müdürlüğü karşısında bulunan ve şehrin estetiği açısından uygun olmayan 4 adet trafo belediye ekiplerince yıkıldı.

Mevcut trafolar, yıkım öncesinde TEDAŞ yetkilileri tarafından belirlenen alanlara nakledilirken sadece İtfaiye Kavşağı'nda bulunan elektrik trafosu daha küçük ve modern bir yapıya kavuşturulmak üzere bulunduğu yerde bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yıkım işleminin gerçekleştiği noktalarda gerekli peyzaj ve çevre düzenlemelerinin de yapılarak daha modern bir görünüme kavuşturulacağı belirtildi.