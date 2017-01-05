Elazığ Ticaret Borsası'nda karkas sığır etinin kilogramı 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Satış Şekli
| Miktar
| En Düşük (TL)
| En Fazla (TL)
| Balık (Mezgit)
| TTS
| kg
| 18.23
| 18.33
| Patates
| TTS
| kg
| 0.58
| 1.02
| Et Karkas (sığır)
| TTS
| kg
| 23.30
| 24.00
| Et Karkas (sığır)
| EBKA
| kg
| 23.30
| 23.30
| Tosun (canlı)
| MTS
| kg
| 10.00
| 11.00
| Kuzu (canlı)
| MTS
| kg
| 9.00
| 11.00
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
EBKA: Et Balık Kurumu Alış