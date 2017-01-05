Elazığ Ticaret Borsası'nda karkas sığır etinin kilogramı 24 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi



Satış Şekli



Miktar



En Düşük (TL)



En Fazla (TL)



Balık (Mezgit)



TTS



kg



18.23



18.33



Patates



TTS



kg



0.58



1.02



Et Karkas (sığır)



TTS



kg



23.30



24.00



Et Karkas (sığır)



EBKA



kg



23.30



23.30



Tosun (canlı)



MTS



kg



10.00



11.00



Kuzu (canlı)



MTS



kg



9.00



11.00





MTS: Müstahsilden Tüccara SatışTTS: Tüccardan Tüccara SatışEBKA: Et Balık Kurumu Alış