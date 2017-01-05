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Elazığ Ticaret Borsası
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Elazığ Ticaret Borsası

Elazığ Ticaret Borsası'nda karkas sığır etinin kilogramı 24 liradan satıldı.

Elazığ Ticaret Borsası

Elazığ Ticaret Borsası'nda karkas sığır etinin kilogramı 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Satış Şekli

 Miktar

 En Düşük (TL)

 En Fazla (TL)
Balık (Mezgit)

 TTS

 kg

 18.23

 18.33
Patates

 TTS

 kg

 0.58

 1.02
Et Karkas (sığır)

 TTS

 kg

 23.30

 24.00
Et Karkas (sığır)

 EBKA

 kg

 23.30

 23.30
Tosun (canlı)

 MTS

 kg

 10.00

 11.00
Kuzu (canlı)

 MTS

 kg

 9.00

 11.00


MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

EBKA: Et Balık Kurumu Alış

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