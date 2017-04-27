Elazığ Tarım Konseyi Tanıtım Toplantısı

Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Elazığ Tarım Konseyi tanıtıldı.



Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile kurulan konseyin kentte tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.



Konseyin kent için hayırlı olmasını dileyen Gül, "Dinimizde ve kültürümüzde olan bir şey bu. Nedir, istişare, yani karşılıklı bütün paydaşların oturup bir araya geldiği ve karar aldığı mekanizmanın adı. Biz şu an burada bunu yapıyoruz. Bizim niyetimiz hayırlı, akıbeti de hayırlı olur inşallah." dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ise tarım konseyinde yer alan 33 paydaş kurumla birlikte Elazığ'da tarımsal faaliyetleri daha da ileri götüreceklerini dile getirdi.



Tarım konseyinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Karahan, şunları söyledi:



"Bu kurumlarımızla birlikte oluşturacağımız çalışma gruplarıyla sektör bazlı ilimizin tarım ve hayvancılığına yön vereceğiz. Bu tarım konseyi ile birlikte bütün sorumluluğu müdürlüğümüzde olacak şekilde sekretaryasını, takibini, raporlamasını ve çalışma gruplarının bir araya gelmesini, çalışma sistemlerinin oluşturulması gibi işlerin bütün yükünü biz alarak başarılı bir şekilde tarım ve hayvancılığa katkı sunacağımızı düşünüyoruz."