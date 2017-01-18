Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Elazığ, Batman, Bingöl, Kütahya, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyon gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işLemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.



Diğer 4 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Elazığ, Batman, Bingöl, Kütahya, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 3 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden biri de 2 Ocak'ta yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.