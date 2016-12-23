Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 15 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Elazığ merkezli, İstanbul, Tokat, Adana, Diyarbakır, İzmir, Bitlis, Osmaniye ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 6'sı rütbeli, 9'u polis memuru olmak üzere 15 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.