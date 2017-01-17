Elazığ Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

ELAZIĞ'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen 23 asker gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığa alınan ya da ihraç edilen 23 jandarma personeline yönelik, aralarında İstanbul, Bursa, Antalya, Denizli'nin de bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyon ile birlikte gözaltına alınan 23 kişi ile birlikte 1 adet av tüfeği, cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler gibi dijital malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.



- Elazığ