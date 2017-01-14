Elazığ Küçük Millet Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

Elazığ Küçük Millet Meclisi Ocak ayı toplantısında,"terör ve güvenlik" konusu ele alındı.



Elazığ MÜSİAD toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, terör ve güvenlik konusunda alınacak önlemler sivil toplum örgütü üyeleri ile istişare edildi.



Elazığ Küçük Millet Meclisi Başkanı Resul Şahin, terör ve güvenlik konusunu değerlendireceklerini söyledi.



Terör kelimesinin yabancı bir kelime olduğunu ve eskiden isyan anlama geldiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:



"Bu yabancı kelime bize geçti ve terör olarak nitelendi. Genellikle bir amaç için bir dava uğruna kişileri, toplumu sindirmek yıldırmak, korkutmak için ellerinden gelen her türlü şiddete başvuran şeye terörizm diyoruz. Bunu yapan uygulayanlara da terörist diyoruz. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı devlet terörü. Yine bugün bizim karşılaştığımız terör örgütlerine destek verenlerde devletlerdir."



Terörün kaynaksız kendisini besleyip büyütemeyeceğini vurgulayan Şahin, terörün dış güçlerin destekleriyle uyuşturucu ticareti insan ve silah ticareti, zorla topladıkları haraçlarla ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.



Akıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ertuğrul da teröre karşı toplum, millet ve sivil toplum örgütleri olarak hep birlikte uyanık olmak zorunda olduklarını aktardı.