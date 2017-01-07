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Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin Toprağa Verildi

Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin Toprağa Verildi

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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