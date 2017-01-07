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Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-3

Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-3

(Tür: Yurt)

Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-3

(Tür: Yurt)

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