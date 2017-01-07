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Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-3
Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-3
7 Ocak 2017 Cumartesi 13:34
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
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[9139413] DHA
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