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Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-2

Elazığ Izmir Şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da Törenle Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-2

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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