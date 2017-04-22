Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde PKK'ya Ait Depo Bulundu

ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi Yücekonak Köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, PKK deposunu ortaya çıkardı.



Elazığ İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yaptıkları istihabri çalışmalar sonucu, Karakoçan İlçesi, Yücekonak Köyü Tilkioyuğu mevkiinde PKK'a ait olduğu belirtilen bir depo bulundu. Jandarma timleri depoda 1 patlayıcı madde düzeneği, 50 kalaşnikof mermisi, 1 güneş enerjisi paneli, patlayıcı yapımında kullanılan pil, elektrik kablosu, bant, 3 tüp başlığı ve bol miktarda yaşamsal malzeme ile giyim malzemesi ele geçirildiği belirtildi.



- Elazığ