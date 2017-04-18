Elazığ'ın 5 İlçesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bölge geneli için sağanak, Elazığ'ın 5 ilçesi için de kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya, Maden, Sivrice ve Palu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir "denildi.



Rüzgarların güneyli yönlerden zaman zaman saatte 50 kilometre hızla esebileceğini de bildiren merkez, Elazığ'ın 5 ilçesi için kuvvetli sağanak ve zaman zaman dolu yağışı olması ihtimaline karşı sel ile benzeri durumlara karşı ilgililerin dikkatli olmasını istedi. - ELAZIĞ