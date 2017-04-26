Elazığ İl Özel İdaresi, Bünyesine 4 İş Makinesi Kattı

Elazığ İl Özel İdaresi, Devlet Malzeme Ofisinden aldığı 4 iş makinesi bünyesine ekledi.



Elazığ İl Özel İdaresi çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden adlığı 2 greyder ve 2 folkrifti bünyesine kattı. İş makinelerinin teslim töreni İl Özel İdaresi makine parkında gerçekleştirildi. Törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, İl Özel İdaresi çalışanları ve iş makinesi operatörleri katıldı.



İl Özel İdaresinin özellikle alt yapı çalışmalarında iş makinelerine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Mehmet Sabuncu, "Biz bu kapsamda 2017 programında 2 greyder,2 forklifti makine parkımıza kattık. Özel idare olarak ilimizde 551 köy ve 720 mezrada alt yapı çalışmalarını kurumumuza ait iş makineleriyle gerçekleştiriyoruz. Yeni aldığımız bu iş makinelerinin makine parkımıza katılması bizi mutlu ediyor. Yeni makinelerimizle çalışmalarımıza hız kazandıracağımızı düşünüyoruz. Arazi satışımızla ilgili işlemlerimiz gerçekleştirilirse makine parkımızı yenilemeye çalışacağız" dedi. - ELAZIĞ