Elazığ Helikoptenr Şehitlerinin Cenazeleri Elazığ Adli Tıp Kurumuna Getirildi

Elazığ Helikoptenr şehitlerinin cenazeleri Elazığ Adli Tıp Kurumuna getirildi(Tür: Yurt)

Elazığ Helikoptenr şehitlerinin cenazeleri Elazığ Adli Tıp Kurumuna getirildi

(Tür: Yurt)

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