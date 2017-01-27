Elazığ - Hakimlik Sınavını Kazanan AK Parti Elazığ Merkez Ilçe Başkanı Görevinden Istifa Etti

Hakimlik sınavını kazanan AK Parti Elazığ merkez İlçe Başkanı görevinden istifa etti



AK Parti Elazığ merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu, girdiği hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa etti. Merkez İlçe Başkanlığı'na Avukat Ömer Faruk Çelik atındı.



Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu'nun hakimlik sınavını kazandığı için mülakat sınavına girmeden önce siyasi bağını kesmesi açısından görevinden istifa etti. Merkez İlçe Başkanlığı'na da Avukat Ömer Faruk Çelik atandı.



Görev değişikliği nedeniyle Ak Parti il binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, 2004 yılından beri beraber görev yaptıkları merkez ilçe başkanının hakimliği kazandığı için istifa ettiğini ve yerine de merkez ilçede teşkilatında Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yapan Av. Ömer Faruk Çelik'in atandığını belirterek, "Bu gün merkez ilçemizde bir müjdeli haber için toplanmış buylıunuyoryuz. Merkez ilçe başkanımız Kadir Nozoğlu, girmiş olduğu hakimlik sınavını kazandı. 2004 yılından itibaren partimizin çeşitli kademelerinde göre yapan ve 2011 yılında da merkez ilçe başkanı olarak atanan, sonraki süreçlerde de kongresini yaparak merkez ilçe başkanımız olan Kadir başkanımız, bu gün istifasını sunmuş bulunmaktadır. Kazandığı hakimlik sınavından sonra mülakata girebilmesi için her hangi bir siyasi parti ile bağının olmaması gerekiyor. Kadir başkanımızdan boşalan göreve de yine merkez ilçe de siyasi ve hukuk işleri başkanımız Av. Ömer Faruk Çelik kardeşimizi görevlendirmiş durumdayız" dedi.



Hakimlik sınavını kazandığı için istifasını veren Kadir Nozoğlu, partide bulunduğu süre içersinde kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "12.5 yıldan sonra partiden ayrılmak üzücüdür ama önümüzde bir hakimlik sınavı ile bu kararı almak durumunda kaldık. Bu süre zarfında arkadaşlarımızdan kırdıklarımız, üzdüklerimiz olabilir, ben bu arkadaşlarımızdan helalik diliyorum" diye konuştu.



AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da yaptığı konuşmada, "Bugün Kadir başkanımızın bu ayrılık toplantısında bir aradayız. Bu ayrılık sadece buradan bir ayrılık olarak algılanmasın, gönüllerimizde hep olacak" şeklinde konuştu.



AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un da yaptığı kısa konuşmadan sonra devir-teslim töreni de sona erdi.