Elazığ Genç Memur-Sen Tecrübi Meclisi Toplandı

Genç Memur-Sen Elazığ Şubesi Ocak Ayı Tecrübi Meclisi toplantısı yapıldı.



Memur-Sen il binasında gerçekleştirilen toplantınını ocak ayı tecrübi konuğu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Adnan Seyrek oldu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Genç Memur-Sen Şube Başkanı Saim Çolak, ülke geleceğinin inşasında gençliğin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Gençliğin yetişmesinde büyüklerin tecrübe ve yaşantılarının örnek alınması gerektiğini belirten Çolak, "Bu kapsamda değerli büyüklerimizin yaşanmışlıkları bize nota olacaktır. Güçlü bir Türkiye'nin inşasında tarihin ve büyüklerimizin yaşanmışlıkları bir yapı taşı olarak önümüzde görmekteyiz." diye konuştu.



Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Seyrek de ülkenin ve devletin ilerlemesi yolunda gençlerin kendilerine misyon belirleme doğrultusunda gayret içinde olmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Gençlere tecrübelerini aktaran Seyrek, her konuda gençlere yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.