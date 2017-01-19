Elazığ Emniyet Müdürü Cangül, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Elazığ Polisevi Sevgi Bağları'nda İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katılımıyla 34 mahallenin muhtarıyla toplantı yaptı.



Genel güvenlik, asayiş ve trafikle ilgili konuların görüşüldüğü değerlendirme toplantısında muhtarların taleplerini Emniyet Müdürü Doğan Cangül, birim amirlerine ileterek, gerekenlerin yapılması talimatını verdi.



Elazığ'ın güvenliği ve genel asayişinin sağlanması hususunda mahalle muhtarı ile diyaloğun önemine dikkat çeken Emniyet Müdürü Cangül," Bu tür toplantıların kurum olarak hizmet kalitemizin artmasında her zaman katkısı büyük olmuştur. Geçmişte de değerlendirme toplantılarına verilen önemi, kendi dönemimiz de de devam edecek" dedi.



İsteklerini aktaran muhtarlarda, ilgili sorunlarının çözümü noktasında her zaman yardımcı olan emniyet teşkilatından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ELAZIĞ