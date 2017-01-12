Elazığ Emniyet Müdürlüğünde Terfi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli 15 rütbeli polis terfi etti.



Polisevi Sevgi Bağları toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, terfi alanları tebrik ederek, başarı diledi.



Vali Zorluoğlu şunları kaydetti:



"Bu seneki rütbeler biraz kıymetli o bakımdan Allah hayırlı etsin. Tayini çıkan arkadaşlarımıza da görev yerlerinde başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımızın rütbeleri ile çok öneli hizmetler vereceğine gönülden inanıyorum."



İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül de terfi töreninin birincisini düzenlediklerini belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğümüzde görev yapan rütbeli personelden 2 kişi ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne, 2 personelimiz üçüncü sınıf emniyet müdürü, 3 personelimiz dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne, 1 personelimiz emniyet amiri, 5 personelimiz komiser rütbesine terfi etti. Zülfü Ağar Polis Eğitim Merkezinde görevli 2 personelde dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti."dedi.