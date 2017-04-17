Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeki Saldırıyı Planlayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'ne18 Ağustos 2016 günü bomba yüklü araçla teröristlerle düzenlenen saldırının 2 zanlısı ve onlara yardım eden 1 kişi olmak üzere toplam 3 zanlı, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne, PKK'lı teröristlerin bombalı yüklü araçla yaptıkları ve 3 polisin şehit olduğu, aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 207 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının faailleri oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır'ın Lice İlçesi merkezi ve Tozluca Köyleri'nde oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 Nisan 2017 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Mehmet Çamik, Barzani kod adlı PKK'lı Ferzende Yüksel ve bu iki kişiye araç temin ettiği belirtilen Abdurrahman Özden olmak üzere toplam 3 kişi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı öncesi bölgede keşif yaptıkları ve saldırıyı planladıkları suçlamalarıyla terörle mücadele ekiplerince sorguya alandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, bu sabah Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi. - Elazığ