Elazığ Ekonomi Platformu 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Ekonomi Platformu (ELEP) 2016 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



MÜSİAD Elazığ Şubesinde düzenlenen toplantıda konuşan Elazığ Ekonomi Platform Dönem Sözcüsü Cemil Platin, ekonomiyle ilgilenen 11 sivil toplum kuruluşu ile ekonomi platformunu yürüttüklerini ifade etti.



En büyük amaçlarının Elazığ'da birlikteliği sağlamak ve ekonomiyi yukarı çekmek olduğunu belirten Platin, güçlü bir Elazığ için birlikteliğin gerekli olduğunu söyledi.



Birçok projenin gerçekleşmesi için faaliyet yaptıklarını vurgulayan Platin, "Bu projelerde Elazığ mobilyacılar çarşısı, Elazığ'da Gıda Toptancıları Sitesi, Sivrice de turizm ile ilgili 5 yıldızlı bir otel projemiz var." diye konuştu.



Yapılan seçimde Elazığ Ekonomi Platformu Dönem Sözcülüğünü Elazığ Gıdacılar ve İş adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç devraldı.