Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu Konseri

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2017 yılının ilk konserini verdi.



Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ve Koro Şefliğini Kenan Çimtay'ın yaptığı konserde, 15 adet eser seslendirildi.



Koro Müdürü Olcay Bürhan, yaptığı açıklamada Elazığ devlet korosu olarak 2017 yılı içerisinde periyodik konserler vermeye devam edeceklerini söyledi.



2017 yılının ilk konserinde coşkulu izleyici ile karşılaştıklarını vurgulayan Bürhan şöyle konuştu:



"Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak 2017 yılının ilk konserinde Hüzzam makamında eserlerden oluşan 15 adet solo ve koro şeklinde sunulan eserlerle izleyicilerimizin karşısına çıktık. Şubat ayı içerisinde hayatını kaybetmiş olan bestekarların anısına bir konser düzenleyeceğiz. Konserimize ilgi gösteren Elazığ'lı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki konserlerimizde de tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Periyodik, özel konserler ve eğitim konserleri olmak üzere etkinliklerimiz yıl boyu devam edecektir."